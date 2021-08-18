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Бухлицкий высказался о предстоящем матче Россия — США на ЧМ по пляжному футболу

14:48
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Тренер по работе с вратарями сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий поделился с «СЭ» ожиданиями от первого матча команды на домашнем чемпионате мира-2021 против США.

«Понятно, что прежде всего мы ожидаем не участие, а победу. Даже приемлема не очень хорошая игра, но хороший результат, потому что первые игры всегда тяжелые. Я знаю, она такая и будет: это связано и с нервами, и с тем, что вкатиться надо командам. На первые матчи все команды бьют копытом, если говорить по-простому. Даже может быть какая-то недоготовность, которая будет скомпенсирована огромным желанием, потому что это старт, это фантастический стадион.

О каком финале мечтаю? Ответ прост — Россия. Неважно, какой будет соперник. Команды могут тяжело добираться до финала, но когда наступает этот день — совершенно другие эмоции, настрой и состояние, это другая планета. Главное — туда надо добраться", — сказал Бухлицкий «СЭ».

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа. 19 августа Россия сыграет с США в матче группы А, начало встречи — в 20.30 (мск).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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