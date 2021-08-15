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Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу надеется, что Межконтинентальный кубок будет проводиться ежегодно

23:12
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Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов надеется, что Межконтинентальный кубок среди женщин будет проводиться ежегодно и именно в Москве.

«Хороший турнир, классный стадион, большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, — сказал Леонов ТАСС. — На турнире команды показывали хороший по качеству футбол. Да, он запомнится нашим третьим местом, но тем не менее, мы выиграли две игры из трех. В целом хороший турнир, я надеюсь, что он будет проводиться ежегодно и именно в Москве».

Женский Межконтинентальный кубок проводился впервые. Турнир завершился в воскресенье в Москве. В заключительном матче турнира сборная России победила команду Бразилии со счетом 4:1.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12136201

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Иван Шитик все материалы автора

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