Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу надеется, что Межконтинентальный кубок будет проводиться ежегодно

Главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов надеется, что Межконтинентальный кубок среди женщин будет проводиться ежегодно и именно в Москве.

«Хороший турнир, классный стадион, большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, — сказал Леонов ТАСС. — На турнире команды показывали хороший по качеству футбол. Да, он запомнится нашим третьим местом, но тем не менее, мы выиграли две игры из трех. В целом хороший турнир, я надеюсь, что он будет проводиться ежегодно и именно в Москве».

Женский Межконтинентальный кубок проводился впервые. Турнир завершился в воскресенье в Москве. В заключительном матче турнира сборная России победила команду Бразилии со счетом 4:1.