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Зрители смогут демонстрировать российскую символику на чемпионате мира по пляжному футболу

08:13

В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что зрителям не станут запрещать демонстрировать атрибутику с символикой РФ на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Хотели бы проинформировать вас, что в этом отношении никаких ограничений нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На предстоящем турнире россияне сыграют в форме без герба страны, а национальный гимн будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Лужниках с 19 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12157829

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Екатерина Савостина все материалы автора

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