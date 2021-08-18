Зрители смогут демонстрировать российскую символику на чемпионате мира по пляжному футболу

В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что зрителям не станут запрещать демонстрировать атрибутику с символикой РФ на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Хотели бы проинформировать вас, что в этом отношении никаких ограничений нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На предстоящем турнире россияне сыграют в форме без герба страны, а национальный гимн будет заменен на Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Лужниках с 19 по 29 августа.