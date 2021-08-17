Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Лихачев надеется, что погода не подведет сборную России на ЧМ по пляжному футболу

22:38
Теги:

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев выразил надежду, что во время чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не будет непогоды.

«К сожалению, у нас только одна тренировка на неофициальном стадионе. Хотелось, чтобы таких тренировок было бы две, но таков регламент. Очень на душе волнительно, думаю, это огромное событие в жизни как для ребят, так и для тренерского штаба. Безусловно, все в ожидании, и надеемся успешно стартовать, победа в первом матче была бы хорошим результатом.

Последние дни стоит очень хорошая погода, хотелось, чтобы она продержалась как можно дольше. Мы будем принимать во внимание погодные условия, хотелось, чтобы было тепло и солнечно. На последнем чемпионате мира именно погодные условия, как я считаю, повлияли на наш результат в полуфинале. Хочется, чтобы в нашей родной стране погода не подвел», — цитирует Лихачева ТАСС.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12156529

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Монако» — «Шахтер» Д: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной
Гимнастка Солдатова выложила свой эффектный кульбит в голубом купальнике
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд