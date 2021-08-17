Лихачев надеется, что погода не подведет сборную России на ЧМ по пляжному футболу

Главный тренер сборной России Михаил Лихачев выразил надежду, что во время чемпионата мира по пляжному футболу в Москве не будет непогоды.

«К сожалению, у нас только одна тренировка на неофициальном стадионе. Хотелось, чтобы таких тренировок было бы две, но таков регламент. Очень на душе волнительно, думаю, это огромное событие в жизни как для ребят, так и для тренерского штаба. Безусловно, все в ожидании, и надеемся успешно стартовать, победа в первом матче была бы хорошим результатом.

Последние дни стоит очень хорошая погода, хотелось, чтобы она продержалась как можно дольше. Мы будем принимать во внимание погодные условия, хотелось, чтобы было тепло и солнечно. На последнем чемпионате мира именно погодные условия, как я считаю, повлияли на наш результат в полуфинале. Хочется, чтобы в нашей родной стране погода не подвел», — цитирует Лихачева ТАСС.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.