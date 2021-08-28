В Госдуме считают, что ФИФА должна обратить внимание на судейство на ЧМ по пляжному футболу

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России в полуфинале чемпионата миру по пляжному футболу против Швейцарии (по пенальти 5:4).

«Как ожидали и надеялись, наши парни вышли в финал чемпионата мира. Простой прогулкой этот матч не оказался, выиграли по пенальти. Отмечу, что судейство было сложным, вызывает вопросы. Думаю, что ФИФА должна обратить на это внимание. Все равно для нас все сложилось положительно», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев добавил, что сборная России по пляжному футболу уже показала хорошие результаты на домашнем чемпионате мира, теперь остается ждать развязку.

«Хотелось бы, конечно, чтобы в большом, классическом футболе были такие же замечательные результаты, как показывают наши парни в пляжном. Будем верить в ребят и в финале. С японцами мы уже один раз разобрались, а сенегальцы — ребята непростые», — добавил Свищев.

Второй финалист турнира определится в матче между Японией и Сенегалом.