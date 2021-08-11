Талисманом ЧМ по пляжному футболу в России стала жар-птица Жаришка
12:45
Огненная жар-птица по имени Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в России, сообщает оргкомитет турнира.
Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на официальном постере и официальной эмблеме турнира.
Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу.
Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.
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