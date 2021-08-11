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Талисманом ЧМ по пляжному футболу в России стала жар-птица Жаришка

12:45
Талисман ЧМ по пляжному футболу в России жар-птица Жаришка.
Талисман ЧМ по пляжному футболу в России жар-птица Жаришка.

Огненная жар-птица по имени Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в России, сообщает оргкомитет турнира.

Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на официальном постере и официальной эмблеме турнира.

Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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