Талисманом ЧМ по пляжному футболу в России стала жар-птица Жаришка

Огненная жар-птица по имени Жаришка стала официальным талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в России, сообщает оргкомитет турнира.

Жаришка вдохновлена славянским фольклором и воплощает как традиционные черты жар-птицы, так и напор и энергетику пляжного футбола. Идея выбрать это мифическое животное родилась благодаря дизайну красно-желтой жар-птицы, появившейся на официальном постере и официальной эмблеме турнира.

Жаришка станет первым официальным талисманом в истории крупнейшего чемпионата по пляжному футболу.

Чемпионат мира-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.