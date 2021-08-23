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Стал известен соперник сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира по пляжному футболу

21:40
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России уверенно обыграла Японию (7:1) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу.

Таким образом, российская команда, набрав 6 очков, заняла первое место в турнирной таблице группы А. В четвертьфинале ее соперником станет сборная Испании.

Четвертьфинальный матч Россия — Таити состоится 26 августа в Москве на стадионе «Лужники».

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Александр Кравченко все материалы автора

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