В Госдуме отреагировали на выход сборной России по пляжному футболу в четвертьфинал чемпионата мира

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу с Японией (7:1).

«Для меня выход в четвертьфинал был ожидаемым, потому что сборная России считается одним из лидеров в пляжном футболе, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Тем более, что мы играем на родном стадионе, в родных стенах. У российского пляжного футбола старые и добрые традиции. Наши ребята неоднократные победители чемпионатов, кубков, поэтому ничего удивительного здесь нет. Впереди уже серьезные матчи, расслабляться нельзя. Сейчас нужно думать о будущих матчах. Шансы выйти в полуфинал примерно равны у нас с Испанией. Но надо не забывать, что мы играем дома. Очень важно показать красивую и достойную игру. Сегодня наши ребята поймали драйв. Также слаженно и здорово они должны сыграть с испанцами, потому что дальше нет никаких вариантов, только победа!»

Матч 1/4 финала Россия — Испания пройдет в четверг, 26 августа.