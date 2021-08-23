Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

В Госдуме отреагировали на выход сборной России по пляжному футболу в четвертьфинал чемпионата мира

22:30
Теги:

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу с Японией (7:1).

«Для меня выход в четвертьфинал был ожидаемым, потому что сборная России считается одним из лидеров в пляжном футболе, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Тем более, что мы играем на родном стадионе, в родных стенах. У российского пляжного футбола старые и добрые традиции. Наши ребята неоднократные победители чемпионатов, кубков, поэтому ничего удивительного здесь нет. Впереди уже серьезные матчи, расслабляться нельзя. Сейчас нужно думать о будущих матчах. Шансы выйти в полуфинал примерно равны у нас с Испанией. Но надо не забывать, что мы играем дома. Очень важно показать красивую и достойную игру. Сегодня наши ребята поймали драйв. Также слаженно и здорово они должны сыграть с испанцами, потому что дальше нет никаких вариантов, только победа!»

Матч 1/4 финала Россия — Испания пройдет в четверг, 26 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия проиграла Бельгии на тай-брейке на женском чемпионате Европы
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 23 августа
Мощь, кураж, волшебный хет-трик Папоротного! Россия разгромила Японию и ждет четвертьфинала с Испанией
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд