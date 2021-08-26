Сенегал победил Бразилию в дополнительное время и вышел в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом чемпионат мира по пляжному футболу в России. В 1/4 африканцы в дополнительное время переиграли команду Бразилии — 5:4.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/4 финала

Сенегал — Бразилия — 5:4 д.в.