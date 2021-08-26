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Сенегал победил Бразилию в дополнительное время и вышел в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

16:18

Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом чемпионат мира по пляжному футболу в России. В 1/4 африканцы в дополнительное время переиграли команду Бразилии — 5:4.

Пляжный футбол

Москва (Россия)

Чемпионат мира

1/4 финала

Сенегал — Бразилия — 5:4 д.в.

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Иван Шитик все материалы автора

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