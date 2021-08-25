Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Горчинский — о четвертьфинале ЧМ Россия — Испания: «Помочь нашим ребятам могут трибуны»

16:52
Теги:

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский считает, что в четвертьфинальном матче сборной России против Испании на чемпионате мира обе команды сохраняют равные шансы на победу.

«Мое мнение, что игра будет складываться из мелочей. Сборная Испании — очень сильная команда, тактически обученная, есть свои звезды, поэтому здесь все будет зависеть от мелочей. Кто окажется лучше, тот выиграет и пройдет дальше, шансы 50 на 50», — сказал Горчинский ТАСС.

«Помочь нашим ребятам могут трибуны, болельщики, всегда было волнующе играть при близких и друзьях. Я считаю, что это самая сильная пара четвертьфиналистов на данный момент», — добавил Горчинский.

Российские пляжники заняли первое место в группе А, испанцы стали вторыми в квартете B.

Четвертьфинальный матч Россия — Испания в рамках чемпионата мира по пляжному футболу состоится в Москве 26 августа. Начало матча — в 20:30 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12218461

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Камера сняла нападение на родителей ребенка с аутизмом в метро Москвы
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд