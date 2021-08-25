Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Горчинский считает, что в четвертьфинальном матче сборной России против Испании на чемпионате мира обе команды сохраняют равные шансы на победу.

«Мое мнение, что игра будет складываться из мелочей. Сборная Испании — очень сильная команда, тактически обученная, есть свои звезды, поэтому здесь все будет зависеть от мелочей. Кто окажется лучше, тот выиграет и пройдет дальше, шансы 50 на 50», — сказал Горчинский ТАСС.

«Помочь нашим ребятам могут трибуны, болельщики, всегда было волнующе играть при близких и друзьях. Я считаю, что это самая сильная пара четвертьфиналистов на данный момент», — добавил Горчинский.

Российские пляжники заняли первое место в группе А, испанцы стали вторыми в квартете B.

Четвертьфинальный матч Россия — Испания в рамках чемпионата мира по пляжному футболу состоится в Москве 26 августа. Начало матча — в 20:30 мск.