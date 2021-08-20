Леонов считает, что сборная России по пляжному футболу победит Парагвай

Помощник главного тренера сборной России по пляжному футболу Илья Леонов дал прогноз на матч россиян против команды Парагвая во втором туре группового этапа чемпионата мира в Москве.

Вчера, 19 августа, Россия в дополнительное время обыграла команду США со счетом 5:4 в матче первого тура чемпионата мира в группе А.

«Конечно, присутствовало некоторое волнение перед первым матчем, и выступления президента России Владимира Путина и Джанни Инфантино может быть, как-то повлияли, но встреча получилась нервной. Не хочу об этом говорить в качестве оправдания ни в коем случае, но это стартовая игра: у нас не так много было информации о сборной США, но американцы показали, что у них команда приличная и крепкая. Сейчас волнение у ребят уже прошло, да и закончилось оно уже во время первого матча, все-таки у нас команда достаточно опытная. Мы сделаем правильные выводы, и вы увидите все в следующей встрече, надеюсь, победим сборную Парагвая в основное время, нам очень это нужно», — цитирует Леонова ТАСС.

Игра с Парагваем состоится в субботу, 21 августа.