В финале чемпионата мира по пляжному футболу встретятся Россия и Япония.

Решающий матч турнира в Москве пройдет в воскресенье, 29 августа. Начало — в 19:30 (мск). Трансляция на канале «Матч ТВ».

Россияне и японцы уже провели одну встречу на ЧМ — в 3-м туре группового турнира Россия разгромила Японию со счетом 7:1.

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей