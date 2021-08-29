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Россия — Япония: во сколько начало финала ЧМ по пляжному футболу

10:00
Россия и Япония сыграют в финале ЧМ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия и Япония сыграют в финале ЧМ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В финале чемпионата мира по пляжному футболу встретятся Россия и Япония.

Решающий матч турнира в Москве пройдет в воскресенье, 29 августа. Начало — в 19:30 (мск). Трансляция на канале «Матч ТВ».

Россияне и японцы уже провели одну встречу на ЧМ — в 3-м туре группового турнира Россия разгромила Японию со счетом 7:1.

ЧМ по пляжному футболу-2021: расписание плей-офф и результаты матчей

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