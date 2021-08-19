Президент РФС: «Мы были бы рады видеть сборную Украины на ЧМ по пляжному футболу в Москве»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал запрет Ассоциации пляжного футбола Украины для национальной команды на участие в чемпионате мира, который проходит в Москве.

«Были надежды на то, что сборная Украины приедет в Москву и примет участие в чемпионате. К сожалению, этого не произошло. Хотя мы бы были рады видеть украинскую сборную у нас в Москве. К сожалению, политика все чаще вмешивается в спорт. Это безусловно плохо. Я не думаю, что это сильно повлияет на качество турнира. Их заменила сборная Швейцарии — сильная и интересная команда. Прежде всего, это удар по украинским футболистам и болельщикам», — сказал Дюков.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.