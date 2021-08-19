Капитан сборной России Шкарин о победе над США: «Это несложный матч»

Антон Шкарин, капитан сборной России по пляжному футболу, прокомментировал победу над сборной США (5:4 ОТ) на чемпионате мира в Москве.

«При поддержке трибун играть одно удовольствие, — сказал Шкарин. — Чувствуется, что весь стадион подает свой объем к нам, на площадку. США с нами очень плотно играли, а вратаря нашего оставляли.

Он сегодня очень много бил, должен был забивать. Он умеет это делать, наверное, сегодня переживал немного. Ничего страшного, поговорим, обсудим. В следующий раз он обязательно забьет».

Это несложный матч. Это лайтовая история, мы и не в таких ситуациях были. Да, переживали все: мы, наши близкие, болельщики. Поэтому нервно сыграли, не смогли закрепить преимущество. Забей один — и игра бы закончилась.

По турниру мы всегда набирали форму. Это не первая такая ситуация. Постепенно мы наберем уверенность. Думаю, поддержка даст нам результат».

Российская команда на ЧМ-2021 выступает в группе А, где помимо американцев также играют Парагвай и Япония.

В следующем туре Россия сыграет со сборной Парагвая, а США встретятся с командой Японии. Матчи пройдут 21 августа.

(Антон Иванов)