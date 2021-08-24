Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления национальной команды на групповом этапе на домашнем чемпионате мира-2021.

«Абсолютно нет эйфории. Какая может быть эйфория, если мы сделали то, что должны? Мы настраиваемся только на победу в каждой игре. Мы выиграли 3 матча, заняли 1 место в группе. Все это очень здорово, но через 2 дня все начнется сначала. Сейчас впадать в радость не стоит. Да, конечно, можно получить удовольствие от прошедшей игры, от победы. Но завтра утром необходимо будет все осознать. Матч с Испанией не будет иметь никакого отношения к предыдущим трем. Сейчас самое главное — восстановиться, выспаться, сделать процедуры. А дальше начинать готовиться к четвертьфиналу.

Самый сложный матч в группе? Я не скажу, что матчи были сложные. Меня больше волновала наша игра. После первого матча я был расстроен качеством нашей игры. Американцы нас ничем не удивили, они не сыграли в космический футбол. Это мы сыграли не в свою силу. Против Парагвая мы играли лучше, но не реализовали свои моменты, которых было уйма. С Японией мы сыграли в нашу силу, показали игру, которая близка к идеалу", — сказал Никоноров «СЭ».

Никоноров также отметил, что главная цель команды — победа на домашнем чемпионате мира.

«Психология в нашей команде на каждый матч одинаковая. Мы выходим бороться и выкладываться на 100% на каждом кусочке поля. Единственная наша задача — побеждать. С Испанией мы выйдем с другой тактикой, ибо наш тренерский штаб разбирает каждого нашего соперника. Мы выйдем с горячим сердцем и холодной головой. Победа на домашнем чемпионате мира — это самая главная цель для нас», — добавил Никоноров.

26 августа в 1/4 финала сборная России сыграет против команды Испании. Начало матча — 20:30 по московскому времени.