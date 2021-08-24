Александр Дюков призвал посетить или посмотреть матчи чемпионата мира по пляжному футболу

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о проведении чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

«Надо начать с того, что этот турнир — очень важное событие для любителей футбола в целом. Пляжный футбол — зрелищный вид спорта, со своими техническими и тактическими особенностями. Хочу сказать, что если кто-то до этого не следил за пляжным футболом, то рекомендую или посетить эти матчи, или посмотреть трансляции. Вы не пожалеете, это увлекательное зрелище. Очень динамичный вид спорта, и, конечно, пляжный футбол важен не только для его любителей, но и для любителей футбола в целом.

Продвижение пляжного футбола способствует продвижению и футбола в целом. Конечно, если смотреть на это событие с другой стороны, то это мероприятие важно для России, для Российского футбольного союза, так как для нас это еще одна возможность провести на высоком уровне турнир, важное международное соревнование и показать, что нам можно доверять проведение крупных спортивных турниров. Это очередной шаг в продвижении нашей страны и в продвижении футбола», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Чемпионат мира по пляжному футболу впервые проходит в России. Турнир стартовал 19 августа. Четвертьфиналы чемпионата мира состоятся 26 августа, полуфиналы — 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.