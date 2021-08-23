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Канаев оценил шансы сборной России по пляжному футболу в матче с Японией

14:24
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Главный тренер ЖФК «Звезда» Иван Канаев прокомментировал «СЭ» предстоящий матч между сборными Японии и России на чемпионате мира по пляжному футболу-2021.

«Безусловно, шансы есть, но многое будет зависит от матча Парагвая и США, которые играют до нашей встрече. Есть сценарий, при котором Россия выйдет из группы, если встреча Парагвай — США завершится ничьей и перейдет в дополнительное время. Тогда будут разыгрываться 2 очка, а сборная России выйдет с 3 очками. Такой вариант я бы не исключал, потому что США и Парагвай — похожие друг на друга команды. Там может быть такой результат.

Также кто-то из них может выиграть один мяч, тогда наши могут уступить Японии с минимальным счетом. Но это все перестраховочные варианты. Япония уже в плей-офф, они будут играть без давления. Нашим надо побеждать на домашнем чемпионате. Думаю, трибуны должны помочь», — сказал Канаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Япония — Россия состоится сегодня, 23 августа. Начало в 20.30 по московскому времени. У России две победы в двух встречах, турнирную таблицу можно посмотреть по этой ссылке.

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