Шайков оценил шансы сборной России по пляжному футболу в матче с Японией

Двукратный чемпион мира Егор Шайков прокомментировал «СЭ» предстоящий матч между сборными Японии и России на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве.

«Шансы на победу есть всегда. Тут все зависит от нашей игры. Япония будет раскрепощенней играть, так как уже набрала 6 очков и вышла из группы. Возможно, японцы дадут поиграть тем, кто меньше проводил время на поле. С психологической точки зрения играть им будет проще. Нам нужна только победа в основное время. Японцы очень хороши сейчас физически. Последние их игры это подтвердили. Команда тактически и технически готова. В целом складывается ощущение, что сборным тяжело. Наверное, это связано с пандемией. У кого-то чемпионат проводился в короткие сроки, не было игровой практики, тонуса. Видно, что всем сборным тяжеловато. Исключу только сборную Сенегала, они физически выделяются на фоне всех», — сказал Шайков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Япония — Россия состоится сегодня, 23 августа. Начало — в 20.30 мск.

Японцы обеспечили себе выход в четвертьфинал. Россия занимает второе место в группе А, набрав три очка. У США и Парагвая очков нет.