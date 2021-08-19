Генсек ФИФА Самура рассказала о случаях заражения коронавирусом на ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что на чемпионате мира по пляжному футболу в России зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«По моим сведениям, игроки Таити и ОАЭ показали положительные тесты на ковид, — сказала Самура. — Сейчас они изолированы. Это последствия пандемии. Были приняты специальные меры для предотвращения вируса. Одна из них — ношение масок везде. Сейчас мы работаем совместно с российскими медиками. Мы будем дотошно выполнять все их требования.

Пожалуйста, носите маски. Мы смотрим в лицо ситуации. Мы не хотим, чтобы пришлось вводить новые дополнительные меры. Журналисты находятся на виду, носите маски — показывайте пример остальным. Хочу добавить, что в качестве усиленной меры мы требуем от фотографов и видеооператоров показывать отрицательный ПЦР-тест. Также мы ввели дополнительные меры в виде опрыскивания предметов, находящихся на поле».

Чемпионат мира проходит в Москве с 19 по 29 августа.