Генсек ФИФА Фатма Самура: «Рада открыть чемпионат мира по пляжному футболу»
18:24
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура приняла участие в открытии чемпионата мира по пляжному футболу в России.
«Я рада открыть чемпионат мира по пляжному футболу, — сказала Самура. — Это 11-й чемпионат, где мы смогли пригласить 16 лучших команд. Хотела бы поблагодарить власти Москвы. Мы помним, как 3 года назад в этих местах прошел чемпионат мира».
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.
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