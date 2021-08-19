Генсек ФИФА Фатма Самура: «Рада открыть чемпионат мира по пляжному футболу»

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура приняла участие в открытии чемпионата мира по пляжному футболу в России.

«Я рада открыть чемпионат мира по пляжному футболу, — сказала Самура. — Это 11-й чемпионат, где мы смогли пригласить 16 лучших команд. Хотела бы поблагодарить власти Москвы. Мы помним, как 3 года назад в этих местах прошел чемпионат мира».

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.