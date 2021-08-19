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Генсек РФС: «Мы попытаемся провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу»

18:20
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Генерального секретарь РФС Александра Алаев выступил на пресс-конференции чемпионата мира по пляжному футболу.

«Хотел бы поблагодарить ФИФА за доверие провести такой крупный турнир. Действительно, 3 года назад состоялся лучший чемпионат мира по футболу. Еще тогда мы сказали, что мы попытаемся провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу. Мы очень рады, что болельщики смогут посещать матчи. Первые две игры показали, что пляжный футбол может быть очень интересным для всех», — сказал Алаев.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве. На мировом первенстве выступят команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

(Антон Иванов)

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