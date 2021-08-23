Чемпионат мира по пляжному футболу: почему сборная России заняла первое место в группе. Регламент турнира

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей.

Ранее в понедельник сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (3 очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла.

Группа А

Итоговое положение в группе

Группа А И В ВО ВП П М О Россия 3 1 1 1 0 16-9 6 Япония 3 2 0 0 1 12-14 6 Парагвай 3 1 0 0 2 17-15 3 США 3 0 0 0 3 11-18 0

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Матчи пройдут 26 августа.