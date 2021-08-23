Чемпионат мира по пляжному футболу: почему сборная России заняла первое место в группе. Регламент турнира
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал.
Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей.
Ранее в понедельник сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (3 очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла.
Группа А
Итоговое положение в группе
|
Группа А
|
И
|
В
|
ВО
|
ВП
|
П
|
М
|
О
|
Россия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
16-9
|
6
|
Япония
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
12-14
|
6
|
Парагвай
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
17-15
|
3
|
США
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
11-18
|
0
В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Матчи пройдут 26 августа.
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