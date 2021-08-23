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Чемпионат мира по пляжному футболу: почему сборная России заняла первое место в группе. Регламент турнира

21:57
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по пляжному футболу. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Японии со счетом 7:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал.

Сборная России набрала шесть очков в трех матчах и заняла первое место в группе A. У японцев также шесть баллов, однако россияне оказались выше благодаря разнице мячей.

Ранее в понедельник сборная Парагвая победила американцев (9:4) и заняла третье место (3 очка), американцы завершили групповой этап, не набрав ни одного балла.

Группа А

Итоговое положение в группе

Группа А

И

В

ВО

ВП

П

М

О

Россия

3

1

1

1

0

16-9

6

Япония

3

2

0

0

1

12-14

6

Парагвай

3

1

0

0

2

17-15

3

США

3

0

0

0

3

11-18

0

В четвертьфинале россияне сыграют с командой Испании, занявшей второе место в группе B. Японцы встретятся с командой Таити. Матчи пройдут 26 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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