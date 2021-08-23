Сборная России на чемпионате мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А
21:47
В понедельник, 23 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу завершились матчи группы А. Сборная России, разгромив Японию в матче 3-го тура, одержала три победы и заняла первое место.
|
Группа А
|
И
|
В
|
ВО
|
ВП
|
П
|
М
|
О
|
Россия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
16-9
|
6
|
Япония
|
3
|
2
|
0
|
0
|
1
|
12-14
|
6
|
Парагвай
|
3
|
1
|
0
|
0
|
2
|
17-15
|
3
|
США
|
3
|
0
|
0
|
0
|
3
|
11-18
|
0
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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