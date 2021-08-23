Сборная России на чемпионате мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А

В понедельник, 23 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу завершились матчи группы А. Сборная России, разгромив Японию в матче 3-го тура, одержала три победы и заняла первое место.

Группа А И В ВО ВП П М О Россия 3 1 1 1 0 16-9 6 Япония 3 2 0 0 1 12-14 6 Парагвай 3 1 0 0 2 17-15 3 США 3 0 0 0 3 11-18 0

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф