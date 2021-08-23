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Сборная России на чемпионате мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А

21:47
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В понедельник, 23 августа, на чемпионате мира по пляжному футболу завершились матчи группы А. Сборная России, разгромив Японию в матче 3-го тура, одержала три победы и заняла первое место.

Группа А

И

В

ВО

ВП

П

М

О

Россия

3

1

1

1

0

16-9

6

Япония

3

2

0

0

1

12-14

6

Парагвай

3

1

0

0

2

17-15

3

США

3

0

0

0

3

11-18

0

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

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