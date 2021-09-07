Сергей Базаревич покинул пост главного тренера сборной России по баскетболу
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич покинул свою должность по истечении контракта, информирует официальный сайт РФБ.
Имя нового главного тренера будет названо до старта квалификации Кубка мира-2023, которая для российской сборной начнется 26 ноября домашним матчем с Италией.
Базаревич возглавлял сборную России с января 2016 года. Команда неудачно выступила в олимпийской квалификации, не попав на Игры второй раз кряду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38353/muzhskaya-sbornaya-rossii-nachnet-s-nulya
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