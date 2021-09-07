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Сергей Базаревич покинул пост главного тренера сборной России по баскетболу

13:55
Сергей Базаревич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Базаревич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич покинул свою должность по истечении контракта, информирует официальный сайт РФБ.

Имя нового главного тренера будет названо до старта квалификации Кубка мира-2023, которая для российской сборной начнется 26 ноября домашним матчем с Италией.

Базаревич возглавлял сборную России с января 2016 года. Команда неудачно выступила в олимпийской квалификации, не попав на Игры второй раз кряду.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38353/muzhskaya-sbornaya-rossii-nachnet-s-nulya

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Александр Кравченко все материалы автора

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