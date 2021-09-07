Базаревич высказался об уходе с поста главного тренера сборной России по баскетболу

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич выступил с заявлением после своего ухода из национальной команды.

«Безусловно, сборной России нужна перезагрузка, и этим летом мы попытались привлечь двух молодых игроков. Многие говорили, что олимпийская квалификация — не тот турнир, на котором это следует делать. Но такой шаг был запланирован. И дебют Антона Карданахишвили получился неплохим. К сожалению, получил травму Филипп Гафуров — скорее всего, он тоже попал бы в заявку.

Когда началась пандемия, я говорил, что перенос Олимпийских игр не должен сильно повлиять на сборную России. Увы, он повлиял — и в худшую сторону. Было бы куда лучше закончить олимпийский цикл в нормальные сроки. Наверняка сыграл бы Виталий Фридзон, возможно, была бы другой ситуация с травмами. Да и Евробаскет шел бы уже сейчас, а не был сдвинут еще на год. Из тех, кто сыграл в официальных матчах, мы попробовали еще Павла Савкова и Антона Квитковских. Плюс весной состоялся ежегодный Открытый лагерь РФБ, в рамках которого было просмотрено много игроков. Так что в плане кандидатов и направления работы картина мне понятна. Омолаживать сборную нужно, но перед ребятами все равно необходимо ставить задачи, они должны уметь играть под давлением. Только тогда молодежь будет прогрессировать.

Возможных сценариев развития событий много. Мое мнение — надо попытаться сделать перезагрузку максимально безболезненной. Порой трудно совместить эти задачи. Но, на мой взгляд, национальная сборная России не должна превратиться в юниорскую команду. Надо взять молодых ребят, которые способны играть ведущие роли, и дать им эту возможность. Но и опытных игроков не стоит списывать со счетов — при условии что они желают участвовать в этом непростом процессе. Задача нового тренера — сделать процесс максимально эффективным и по возможности не очень болезненным. Но в этом проблема любой перестройки. Во-первых, нельзя прийти и сразу совершить чудо. Во-вторых, любой новой команде требуется время. А в условиях сборной его катастрофически мало.

Мы поговорили с Андреем Кириленко, он попросил меня сделать определенные вещи. Понимаю, что у РФБ будет определенный круг кандидатов. Почти наверняка среди них будет и моя фамилия. Сейчас же я взял время на раздумье — что необходимо сделать, готов ли я сделать то, о чем попросил президент РФБ. Подумаю несколько дней. Для меня сборная России всегда была особенной командой. Мы начали очень непростое дело. Понимаю, что задача трудная, но, наверное, потому и интересная. Сначала только надо все разложить по полочкам», — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Базаревич возглавлял сборную России с января 2016 года. Команда неудачно выступила в олимпийской квалификации, не попав на Игры второй раз кряду.