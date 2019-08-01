Кириленко заявил, что Мозгов вряд ли поможет сборной России на чемпионате мира

Центровой сборной России Тимофей Мозгов, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате мира в Китае. Об этом сообщил Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Баскетболист полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич ранее заявил, что тренерский штаб готов ждать возвращения центрового до последнего.

- Шансы минимальны, что Мозгов поможет сборной России в Китае. Он пропустил целый сезон из-за травмы и еще не восстановился, - цитируют Кириленко "РИА Новости". - Если это случится, уверен, что Базаревич и в середине тренировочного цикла возьмет его и будет использовать. Даже будучи готовым на 50 процентов, такой качественный игрок, как Мозгов, способен помочь сборной. Но я сомневаюсь, что это возможно. Не нужно форсировать его восстановление даже ради кубка мира.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Кореи.