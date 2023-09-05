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Сегодня, 09:38

Емченко поделился мнением о групповом турнире чемпионата мира по баскетболу

Виктория Кравченко
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, что думает о групповом турнире чемпионата мира по баскетболу.

«Групповой этап чемпионата мира запомнился большим количеством крутых матчей. Бывало, что три четверти команды играли по одному сценарию, а потом все просто переворачивалось настолько, что кто-то привозил двадцать очков и все менялось совсем в другую сторону. В общем, очередное доказательство, что баскетбол — это классная и захватывающая игра!» — отметил Емченко Metaratings.ru.

С 25 августа по 10 сентября проходит 19-й чемпионат мира по баскетболу. Сегодня, 5 сентября, в турнире стартует плей-офф.

Источник: https://metaratings.ru/news/emchenko-gruppovoi-turnir-chm-ocherednoe-dokazatelstvo-tomu-naskolko-basketbol-klassnaya-i-zakhvatyvayushaya-igra-280981/
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