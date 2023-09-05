Сборная Сербии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу

Сборная Сербии обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 2023 года — 87:68.

В полуфинале турнира сербы встретятся с победителем матча Канада-Словения. Игра в рамках 1/2 финала ЧМ пройдет 8 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу проходит с 25 августа по 10 сентября в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

1/4 финала

Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

5 сентября.