Сборная Сербии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу
Сборная Сербии обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 2023 года — 87:68.
В полуфинале турнира сербы встретятся с победителем матча Канада-Словения. Игра в рамках 1/2 финала ЧМ пройдет 8 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу проходит с 25 августа по 10 сентября в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
1/4 финала
Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)
5 сентября.
Новости