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Сегодня, 13:34

Сборная Сербии вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу

Алина Савинова
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Баскетболисты сборной Сербии.
Фото Reuters

Сборная Сербии обыграла Литву в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 2023 года — 87:68.

В полуфинале турнира сербы встретятся с победителем матча Канада-Словения. Игра в рамках 1/2 финала ЧМ пройдет 8 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу проходит с 25 августа по 10 сентября в нескольких странах: Филиппинах, Японии и Индонезии.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

1/4 финала

Литва — Сербия — 68:87 (25:24, 13:25, 17:24, 13:14)

5 сентября.

баскетбол
Сборная Литвы по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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