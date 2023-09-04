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Сегодня, 09:40

Баскетболисту сборной Сербии удалили почку после удара в матче Кубка мира

Виктория Кравченко
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Баскетболист сборной Сербии Бориша Симанич перенес операцию по удалению почки после удара, полученного в матче Кубка мира против команды Южного Судана (115:83), утверждает sportal.rs.

Спортсмен получил удар от суданца Нуни Омота в матче, прошедшем в среду, 30 августа.

Симанич покинул площадку с болезненным видом. После этого 25-летний сербский центровой был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Вторая почка и все ее функции сохранены.

В воскресенье, 3 сентября, сборная Сербии вышла в четвертьфинал Кубка мира, где сыграет против команды Литвы.
Сборная Сербии по баскетболу
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