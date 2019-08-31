Форвард сборной России Андрей Воронцевич после первого матча чемпионата мира против Нигерии (82:77) сделал акцент на командную игру.

Воронцевич набрал 14 очков и был признан лучшим игроком матча.

— Кулагин молодец, разбросался сегодня. Он сам понял, что не стоит форсировать, что у нас командная игра, что жадных нет у нас, и команда может создать для него много моментов, — цитирует «РИА Новости» Воронцевича. — Сегодня Мишу выводили на открытые броски, и он их реализовал. Надеюсь, будет бить на турнире и дальше с такой же уверенностью. А когда вот эту красоту мы устраиваем, миллион дриблингов, и бросок со степбека через три руки как Харден... Это не наш метод. Миша это понял, надеюсь, проявил себя достойно сегодня