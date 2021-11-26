Лукич начал с мощной победы над Италией. Астапкович и Торопов были в огне

Отдельное спасибо УНИКСу за решение отпустить в сборную Вячеслава Зайцева.

Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Группа H

Россия — Италия — 92:78 (15:14, 22:23, 27:22, 28:19)

Р: Астапкович (21 + 5 подборов + 2 передачи), Торопов (17), Комолов (12), Стребков (10 + 5 передач), Зайцев (7 + 8 передач).

И: Тонут (20 + 6 передач), Тесситоре (19 + 6 подборов), Канди (10).

Дворец спорта «Юбилейный». 2 тысячи зрителей.

Мужская сборная России по баскетболу уверенно начала отбор на чемпионат мира-2023, крупно обыграв Италию в Санкт-Петербурге. Героями встречи стали два игрока «Нижнего Новгорода» — Антон Астапкович и Сергей Торопов. Причем Торопов в 32 года проводил дебютный матч за сборную.

Половина Торопова

Новый главный тренер сборной России Зоран Лукич сразу предупредил баскетбольную общественность, что национальную команду ждет постепенное омоложение. Поэтому мало кто ждал от него революционных изменений в составе. Эксперименты будут на универсиаде-2022, а задачу попасть на чемпионат мира-2023 с сербского специалиста никто не снимал. Так что на первый матч квалификации с Италией в Санкт-Петербурге он сделал ставку на опытных бойцов.

Наличие сразу четырех дебютантов не должно вводить в заблуждение. Александр Ганькевич провел отличный прошлый сезон и не смог принять участие в подготовке к олимпийской квалификации из-за травмы кисти. 32-летний Сергей Торопов проделал длинный путь от Суперлиги-1 до важнейшего игрока «Нижнего Новгорода». Наконец, Александр Хоменко и Владислав Емченко — наиболее готовые молодые игроки задней линии, получающие игровую практику в Единой лиге ВТБ.

Кстати, Хоменко и Торопов сразу вышли в стартовой пятерке. Компанию им составили еще два игрока «НН» Иван Стребков и Антон Астапкович, а также капитан команды Семен Антонов. Итальянцы же приехали в Северную столицу экспериментальным составом — только три игрока из этого ростера ездили на Олимпиаду в Токио: Стефано Тонут (MVP чемпионата Италии-2020/21), Алессандро Пайоло (лучший молодой игрок серии А-2020/21), Амедео Тесситоре (дважды прибил россиян в квалификации Евробаскета-2022). Все они вышли в старте, а центровой Тесситоре даже позволял себе передачи из-за спины. Правда, это действие привело к потере и тайм-ауту наставника гостей Ромео Саккетти. К тому моменту наша сборная вела 12:9. Во многом благодаря выходу на паркет Вячеслава Зайцева и Артема Комолова. Зайцев добавил команде агрессии в атаке, Комолов попал пару важных бросков, которые позволили забрать четверть с минимальным преимуществом (15:14).

Во второй десятиминутке продолжалась вязкая борьба, а в какой-то момент на площадке оказались четыре игрока «НН» и Зайцев. Взаимопонимание игроков нижегородского клуба позволило несколько раз показать образцовую защиту, а Торопов сначала забил с фолом, а в следующей атаке реализовал дальнюю попытку (всего 11 очков за первую половину). Россияне повели «+7», а примерно две тысячи зрителей на трибунах «Юбилейного» погнали наших парней вперед. Но развить успех не получилось. Ганькевич быстро получил три фола, а Тесситоре с Тонутом на опыте помогли своей команде сделать ответный рывок, позволивший сравнять счет (37:37). В последней атаке первой половины вышедший на паркет Емченко был близок к тому, чтобы вновь вывести Россию вперед, но удача была на стороне итальянцев.

Новый лидер

Зато после перерыва две наши первые атаки закончились точными трехочковыми от Стребкова и Астапковича. Следом Хоменко сделал перехват, и Никола Акеле пришлось останавливать армейца неспортивным фолом. Так преимущество хозяев выросло до рекордных «+10». По такой малорезультативной игре — огромное преимущество. Трибуны запели «Катюшу», а Астапкович попал еще одну «треху». Увы, но этот отличный отрезок завершился повреждением форварда «НН». Астапкович с трудом дошел до скамейки запасных и получил время на передышку.

В отсутствие Астапковича разыгрывающие сборной искали на дуге Комолова, который также сегодня не подводил. Правда, закрепить преимущество у нас не получилось. Мы перебрали фолов еще в середине четверти, и каждое нарушение каралось двумя штрафными. С линии итальянцы нас не прощали и сократили свое отставание до пяти очков.

На заключительную четверть Лукич вернул на паркет Астапковича и Ганькевича, а также бросил в бой многоопытного Евгения Валиева. Форвард УНИКСа был очень полезен в защите, а Астапкович продолжил попадать сложные мячи. Радует, что в решающие минуты Антон не стеснялся брать инициативу на себя. Особенно когда соперники навязывали сверхплотную защиту. Уверенная заявка на роль лидера коллектива.

А в самый нужный момент включились Торопов с Зайцевым, показавшие максимальную нацеленность на кольцо (как же хорошо, что руководство казанцев все-таки отпустило разыгрывающего в сборную). За 3,5 минуты до конца матча наше преимущество составило уже «+15», а Саккетти использовал все тайм-ауты во второй половине. Это было похоже на выброшенный белый флаг.

Последние минуты трибуны стоя приветствовали коллектив Лукича, а Комолов, Астапкович и Антонов добили гостей еще тремя дальними попаданиями из-за дуги. Отличная вторая половина в исполнении сборной России! Без нервов, с отличной защитой и пониманием философии нового тренера.

— В первую очередь, очень рад за нашего нового главного тренера, — сказал «СЭ» президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. — Здорово начать отбор с победы над главным конкурентом. Понравилось, как ребята агрессивно действовали на обеих половинах площадки. Как дебютанты сборной проявили себя. Надо продолжать в том же духе. Плюс отмечу отличную поддержку болельщиков и качественную организацию матча в Санкт-Петербурге. В условиях пандемии сейчас очень непросто даются те моменты, которые раньше казались обыденными. Теперь надо закрепить успех в матче с Исландией в ближайший понедельник.