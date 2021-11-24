Главный тренер сборной — о разговоре со Шведом, силе итальянцев и ближайшем резерве.

Новый наставник сборной России по баскетболу Зоран Лукич дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе.

Она была приурочена к двум первым матчам квалификации чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге: 26 ноября с Италией и 28 ноября с Исландией.

Приводим самые яркие цитаты 50-летнего серба.

О невозможности собрать всех лучших

Ни одна европейская команда не может пригласить всех, кого хочет, по понятным причинам. Я попытался в разговоре с коллегами добиться максимума, который возможен. Постарался найти реальный баланс в этой ситуации. Есть игроки, которые могли бы помочь, но мы пришли к выводу, что на этих сборах посмотрим группу молодых игроков.

О сборной Италии

У них тоже есть потери. Они не могут рассчитывать на ряд игроков из клубов Евролиги, несколько важных баскетболистов не смогут сыграть в этом «окне» из-за травмы. Об этом стало известно совсем недавно. В их составе есть три человека, кто участвовал на Олимпиаде в Токио. И еще три баскетболиста, которые играли против сборной России в квалификации Евробаскета-2022. Это говорит о том, что в ростере есть ребята, вокруг которых можно строить сильную команду.

Италия играла на Олимпиаде, то есть вошла в 12 лучших сборных мира. У них очень опытный тренер, который давно руководит коллективом. Я хорошо знаком с его видением игры и его философией баскетбола. Относимся к ним с максимальным уважение, но если мы хотим попасть на ЧМ, то надо побеждать их в Санкт-Петербурге.

О времени россиян в своих клубах

Мы все вместе следим за баскетболом и знаем, сколько времени получают россияне. Мне жаль, что так происходит, но это не мое решение. В клубах есть свои тренеры и они несут ответственность за результат. Конечно, я бы хотел, чтобы россияне больше играли. Но будьте уверены, все эти игроки, которые приехали сюда очень голодными до баскетбола. Я просто пытаюсь правильно сложить пазл — у игроков огромное желание, но важно, чтобы они не сгорели. Мы шаг за шагом направляем их эмоцию и их энергию.

О стиле сборной

Присутствие нынешних и бывших игроков «НН» в национальной команде — это плюс. У них есть понимание моей системы, моей философии, баскетбола, который нам нужен. Тренер Сергей Козин, помогающий мне в клубе, здесь, что игрокам не знакомым с моими требованиями, было проще и быстрее прийти к общему знаменателю.

Будет ли у сборной такой же стиль, как и у «НН»? Все будет зависеть от ростера, которым мы будем располагать. В зависимости от набора исполнителей мы будем смотреть, как выстраиваться свою систему. Например, в игре с Исландией к нам, возможно, присоединится Дима Кулагин. Во вторник он начал тренироваться в общей группе. Первые игры, скорее всего, будут похожи по стилю игры на «НН». Это объясняется тем, что у нас немного времени. Мы собрались на одну неделю и нам нужно выиграть две домашние игры. Это конкретные задачи и у нас есть большое желание их выполнить. Поэтому в составе будет опытные игроки. Результат сейчас на первом месте, а молодые и новички еще получат свой шанс.

О Савкове, Михайловском и Демине

Я разговаривал с Савковым. По возрасту он уже готов к национальной сборной, получает игровую практику в своем клубе, периодически тренируется с «Басконией». Могу раскрыть секрет, что летом я хотел взять его в «НН», но уже бывший главный тренер «Басконии» Душко Иванович сказал, что рассчитывает на игрока.

С Михайловским не разговаривал. Честно. Австралия далеко, он не случайно туда уехал. Если кто из молодых талантов российского баскетбола и имеет шанс (видимо попасть на драфт НБА), то это он. Это интересный молодой игрок. Посмотрим, чего он добьется.

Что касается Демина, то я разговаривал с его родителями перед заключением контракта с «Реалом». Обсуждали что лучше: уезжать или оставаться. Прекрасно понимаю их решение отправить его в мадридский клуб, где он сможет всесторонне развиваться. Но пока его не стоит рассматривать как игрока национальной сборной. Он еще слишком молод, но мы внимательно следим за ним. Как и за другими молодыми россиянами выступающими, например, в NCAA. Или за тем же Самсоном Руженцевым, играющим в сербской «Меге».

О просмотре молодых

Летом 2022 года состоится не только Евробаскет, но и Универсиада в Китае. А летом 2023 года еще одна Универсиада в Екатеринбурге. Это хорошая возможность два года подряд проверить наш ближайший резерв в боевых условиях, дать молодым игрокам шанс проявить себя. Я в этом максимально заинтересован и буду участвовать в процессе. Моя задача не только вывести сборную на ЧМ-2023, удачно выступишь на Евробаскете, но и подготовить достойную смену.

Возглавлю ли я сборную на Универсиаде? Так вопрос не стоит. Участвовать в работе буду точно. Не по видеосвязи, а будут находиться на площадке, участвовать в тренировочном процессе. У команды же будет молодой российских главный тренер. Это важно. Еще важно, что Универсиада — это как контрольные игры для перехода в национальную команду.

Об истории с Зайцевым

У меня была информация, что Слава может не приехать на сборы, но мы подключили разные ресурсы и решили этот вопрос. Внутреннюю кухню раскрывать не хочу. Кто кому и зачем звонил. Пусть это останется внутри. При этом надо четко понимать, что Хоменко и Зайцев — наша пара разыгрывающих в этом «окне».

Об отличиях работы в клубе и сборной

Клуб — это профессиональная история. Контракты, селекция, работа круглый год 24/7. Сборная — состояние души. Точка. Чувствую, что нужен здесь, мне доверяют. Конечно, есть разница в процессе подготовки. В национальной команде надо максимально адаптировать всех баскетболистов под свою систему за несколько дней.

О совмещении

Во-первых, я не сдаюсь. Во-вторых, наступит момент, когда я уйду из «НН» и хочу, чтобы командой продолжил руководить один из моих ассистентов. Сейчас у меня нет проблем, я адаптируюсь, грех на что-то жаловаться. Единственный момент — день очень короткий. Не хватает буквально четырех часов, чтобы все функционировало так, как я этого хочу.

О Шведе

Я с ним поговорил. Он мне уверенно сказал, что думает о сборной. Не хотел бы говорить за него, но тут нет никаких секретов. Пусть лучше он скажет о своем решении. Мне понравилось выступление Никиты Курбанова. Честный, откровенный разговор о завершении карьеры в национальной команде. Эта информация нежелательна для меня как тренера, но я четко понимаю его слова, понимаю, что он не предал национальную команду. Ему 35 лет, карьера постепенно приближается к концу.