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Сегодня, 16:14

Яннис Адетокунбо пропустит чемпионат мира-2023

Руслан Минаев
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Яннис Адетокунбо.
Фото Global Look Press

Лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо пропустит чемпионат мира-2023. Об этом форвард «Милуоки» сообщил в соцсетях.

28-летний баскетболист проходит восстановление после артроскопии колена, которую он перенес в июле. Ранее Адетокунбо был включен в расширенную заявку команды.

Сборная Греции встретится в групповом турнире с командами США, Новой Зеландии и Иордании. Чемпионат мира-2023 пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Сборная Греции по баскетболу
Яннис Адетокунбо
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