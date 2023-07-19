Яннис Адетокунбо включен в расширенную заявку сборной Греции на ЧМ-2023

Сборная Греции назвала расширенный состав на чемпионат мира 2023 года, где греки в группе сыграют против США, Иордании и Новой Зеландии.

В список из 18 игроков вошел форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо несмотря на то, что его участие в мировом первенстве остается под вопросом.

Полностью расширенный состав сборной Греции выглядит следующим образом: Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокунбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Танасис Адетокунбо, Лефтерис Мандзукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокунбо.

Чемпионат мира-2023 пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.