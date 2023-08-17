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Сегодня, 09:00

Разыгрывающий сборной Канады Джамал Мюррэй пропустит чемпионат мира-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Разыгрывающий «Денвера» и сборной Канады Джамал Мюррэй рассказал, что не сыграет на чемпионате мира-2023.

«Приехав в тренировочный лагерь сборной, я хотел посмотреть, смогу ли я с точки зрения физических кондиций соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для чемпионата мира. Посоветовавшись с медицинским персоналом и командой, пришли к выводу, что требуется дополнительное восстановление. Я принял трудное решение не участвовать в турнире. По-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх. Буду поддерживать команду на каждом этапе пути к достижению этой цели», — приводит слова Мюррэя basketball.ca.

26-летний Мюррэй в сезоне-2022/23 провел 65 матчей в регулярном чемпионате НБА и 20 в плей-офф турнира.

ЧМ-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. В турнире примут участие 32 команды. Чемпионский титул будет защищать сборная Испании.

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