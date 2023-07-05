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Сегодня, 16:34

Стал известен расширенный состав сборной Испании на ЧМ-2023

Руслан Минаев
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Сборная Испании огласила состав на предстоящий чемпионат мира-2023. Национальная команда в групповом турнире сыграет с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Ираном.

Расширенный состав сборной Испании:

Альберто Абальде, Алекс Абринес, Санти Альдама, Дарио Брисуэла, Виктор Клавер, Альберто Диас, Хайме Фернандес, Руди Фернандес, Усман Гаруба, Хуан Эрнангомес, Уилли Эрнангомес, Серхио Юль, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Рикки Рубио, Себас Сайс.

Ранее с составом определилась сборная США.

Испания (758,3) лидирует в рейтинге FIBA, опережая США (757,2). Замыкает тройку сборная Австралии (740,2).

Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах.

баскетбол
Сборная Испании по баскетболу
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