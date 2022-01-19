Стал известен расширенный состав сборной России по баскетболу на матчи с Нидерландами в отборе на ЧМ-2023

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич определил кандидатов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2023 против Нидерландов, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

В расширенный состав вошли 24 игрока, еще двое попали в список резервистов. Баскетболисты из резервного списка присоединятся к национальной команде, в случае если кто-то из основного списка не сможет приехать на сборы, которые начнутся 18 февраля в Москве.

Расширенный состав сборной России:

Защитники: Захар Ведищев, Владислав Емченко (оба — «Локомотив-Кубань»), Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба — УНИКС), Денис Захаров, Дмитрий Кулагин (оба — «Зенит»), Михаил Кулагин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Александр Платунов («Парма»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба — ЦСКА).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Антон Астапкович, Александр Ганькевич, Сергей Торопов (все трое — «Нижний Новгород»), Игорь Вольхин, Андрей Зубков (оба — «Зенит»), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба — «Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор»), Марк Тихоненко («Астана»).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Владимир Ивлев (ЦСКА).

Резерв: Тимофей Герасимов, Владислав Трушкин (оба — «Енисей»).

Сборная России лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах. Команде предстоит провести два матча против сборной Нидерландов. Первая игра состоится 24 февраля в Перми, вторая — 27 февраля в Алмере (Нидерланды).