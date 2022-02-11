Сборная России назвала расширенный состав на матчи квалификации ЧМ-2023 с Нидерландами

Тренерский штаб сборной России назвал 19 баскетболистов, которые будут готовиться к двум матчам квалификации чемпионата мира-2023 со сборной Нидерландов, сообщает сайт РФБ.

Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Вячеслав Зайцев, Артем Комолов (оба — УНИКС), Денис Захаров («Зенит»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Александр Платунов («Парма»), Александр Хоменко (ЦСКА).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба — «Нижний Новгород»), Игорь Вольхин («Зенит»), Андрей Мартюк, Станислав Ильницкий (оба — «Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских, («Автодор»), Марк Тихоненко («Астана»).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей»), Владимир Ивлев (ЦСКА), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

Резерв: Владислав Трушкин («Енисей»), Михаил Кулагин («Нижний Новгород»).

Сбор национальной команды начнется в Москве 19 февраля. 24 и 27 февраля россияне сыграют с голландцами — дома и на выезде соответственно.

Изменения по сравнению с первым расширенным составом (https://t.me/thesteal/1979): в ростере больше нет Дмитрия Кулагина, Захара Ведищева, Ивана Ухова, Филиппа Гафурова и Андрея Зубкова, Сергей Торопов превратился из форварда в центрового, Михаил Кулагин попал из расширенного состава в резерв, а в обратном направлении проследовал Тимофей Герасимов.