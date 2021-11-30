Кириленко подвел итоги первых двух матчей сборной России в квалификации ЧМ-2023

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступления сборной России по баскетболу в первых двух матчах квалификации чемпионата мира-2023.

«Поздравляю всех с победой, а Зорана Лукича — с успешным дебютом на посту главного тренера сборной России! — приводит слова президента сайт РФБ. — Отличное окно для нашей новой команды, которая проходит начальный этап построения. Игры с Италией и Исландией оставили приятное впечатление: мы провели их собранно, сфокусировано — я предполагал, что сборная будет более скованной».

Кириленко также сказал, что игроки сборной оставили приятное впечатление после матчей квалификации.

«В целом очень приятно смотреть за игрой нашей обновленной сборной. Нет ярко выраженной главной звезды, все ребята очень активны, прессингуют, помогают друг другу в защите. Хочется отметить капитана команды Семена Антонова: он не набирает больше всех очков или подборов, но для сборной он как «клей». Да и вообще все игроки в этом окне оставили приятное впечатление», — добавил он.

Мужская сборная России по баскетболу выиграла два первых матча отборочного турнираЧМ-2023 и лидирует в турнирной таблице группы Н. Команда обыграла Италия (92:78) и Исландию (89:65).