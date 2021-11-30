Кириленко подвел итоги первых двух матчей сборной России в квалификации ЧМ-2023
Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступления сборной России по баскетболу в первых двух матчах квалификации чемпионата мира-2023.
«Поздравляю всех с победой, а Зорана Лукича — с успешным дебютом на посту главного тренера сборной России! — приводит слова президента сайт РФБ. — Отличное окно для нашей новой команды, которая проходит начальный этап построения. Игры с Италией и Исландией оставили приятное впечатление: мы провели их собранно, сфокусировано — я предполагал, что сборная будет более скованной».
Кириленко также сказал, что игроки сборной оставили приятное впечатление после матчей квалификации.
«В целом очень приятно смотреть за игрой нашей обновленной сборной. Нет ярко выраженной главной звезды, все ребята очень активны, прессингуют, помогают друг другу в защите. Хочется отметить капитана команды Семена Антонова: он не набирает больше всех очков или подборов, но для сборной он как «клей». Да и вообще все игроки в этом окне оставили приятное впечатление», — добавил он.
Мужская сборная России по баскетболу выиграла два первых матча отборочного турнираЧМ-2023 и лидирует в турнирной таблице группы Н. Команда обыграла Италия (92:78) и Исландию (89:65).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38709/andrej-kirilenko-kapitan-semen-antonov-kak-klej-dlya-etoj-sbornoj
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю