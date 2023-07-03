Определился состав сборной США на предстоящем ЧМ
Стал известен состав сборной США на предстоящем чемпионате мира.
По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски в него вошли:
Защитники: Тайриз Халибертон («Индиана»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк»), Остин Ривз («Лейкерс»), Энтони Эдвардс («Миннесота»);
Легкие форварды: Паоло Банкеро («Орландо»), Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), Микел Бриджес, Кэм Джонсон (оба — «Бруклин»), Джош Харт («Нью-Йорк»);
Центровые и тяжелые форварды: Джарен Джексон («Мемфис»), Бобби Портис («Милуоки»), Уокер Кесслер («Юта»).
Сборная США (757,2) на данный момент занимает второе место в рейтинге FIBA, уступая Испании (758,3). На третьем месте идет сборная Австралии (740,2).
Чемпионат мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и Филиппинах.
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18 мая 2022 16:10
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