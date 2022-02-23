Определена заявка сборной России на домашний матч с Нидерландами

Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом на матчи отбора к Кубку мира-2023, сообщает сайт РФБ.

Сборная России проведет две игры против Нидерландов — дома 24 февраля и на выезде 27 февраля. В окончательный состав попали 12 человек.

Защитники: Тимофей Герасимов («Енисей», Красноярск), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», Краснодар), Макар Коновалов (МБА, Москва), Иван Стребков («Нижний Новгород»).

Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба — «Нижний Новгород»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Автодор», Саратов), Артем Комолов (УНИКС, Казань), Марк Тихоненко («Астана», Нур-Султан, Казахстан).

Центровые: Владимир Ивлев (ЦСКА, Москва), Сергей Торопов («Нижний Новгород»). Капитаном сборной России в этом окне квалификации будет Иван Стребков.

Из 15 игроков, находящихся в расположении команды, 24 февраля не сыграют Сергей Балашов («Енисей»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань») и Александр Платунов («Парма», Пермь). При этом они сохраняют шансы выйти на площадку в гостевом матче с голландцами — 27 февраля в Алмере.

Для трех баскетболистов: 24-летнего Герасимова, 21-летнего Коновалова и 23-летнего Тихоненко — завтрашняя игра может стать дебютной в форме национальной команды.