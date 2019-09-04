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Сборная Пуэрто-Рико обыграла Тунис и вышла на первое место в группе С

14:04

Сборная Пуэрто-Рико выиграла у команды Туниса (67:64) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу.

Пуэтрориканцы с пятью очками лидируют в группе. Тунис с четырьмя очками на третьем месте. Второй с четырьмя очками и матчем в запасе идет команда Испании.

Пуэрто-Рико и Испания пробились в следующую стадию соревнований

Чемпионат мира. Мужчины

Группа C

3-й тур

Пуэрто-Рико — Тунис — 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:9)

4 сентября.

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