Сборная Пуэрто-Рико обыграла Тунис и вышла на первое место в группе С
14:04
Сборная Пуэрто-Рико выиграла у команды Туниса (67:64) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу.
Пуэтрориканцы с пятью очками лидируют в группе. Тунис с четырьмя очками на третьем месте. Второй с четырьмя очками и матчем в запасе идет команда Испании.
Пуэрто-Рико и Испания пробились в следующую стадию соревнований
Чемпионат мира. Мужчины
Группа C
3-й тур
Пуэрто-Рико — Тунис — 67:64 (19:18, 19:14, 14:23, 15:9)
4 сентября.
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