Нигерия разгромила Корею на чемпионате мира
13:20
Сборная Нигерии обыграла команду Кореи (108:66) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
В составе победителей самым результативным стал Майкл Эрик — 17 очков. У корейцев 12 очков набрал Гуна Ра.
Первые два места в группе В занимают команды России и Аргентины. Их матч начнется в 15.30 по московскому времени.
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа B
3-й тур
Корея — Нигерия — 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29)
4 сентября.
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