Нигерия разгромила Корею на чемпионате мира

Сборная Нигерии обыграла команду Кореи (108:66) в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

В составе победителей самым результативным стал Майкл Эрик — 17 очков. У корейцев 12 очков набрал Гуна Ра.

Первые два места в группе В занимают команды России и Аргентины. Их матч начнется в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа B

3-й тур

Корея — Нигерия — 66:108 (15:17, 16:32, 19:30, 16:29)

4 сентября.