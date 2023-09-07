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Сегодня, 11:23

Кириленко прокомментировал победу сборной Литвы над командой США на Кубке мира по баскетболу

Виктория Кравченко
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что победа сборной Литвы по баскетболу над командой США в матче второго группового этапа Кубка мира является ярким достижением.

«Не думаю, что выход в четвертьфинал является выдающимся достижением для сборной Литвы, потому что литовская команда всегда хорошо играла в баскетбол. Из самого яркого — то, что эта команда обыграла американскую сборную, которая считалась фаворитом. Жаль, что в полуфинал выйти не смогли. Что им помешало достичь более высокого результата? Ничего. Это спорт, лотерея, одна игра, которая, к сожалению, для Литвы сложилась неудачно», — цитирует Кириленко ТАСС.

3 сентября сборная Литвы со счетом 110:104 обыграла команду США в заключительном матче второго группового этапа Кубка мира.

Источник: https://tass.ru/sport/18674051
Андрей Кириленко
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