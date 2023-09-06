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Сегодня, 18:12

Дончич — об удалении в матче против Канады: «Я был разочарован. Это несправедливо»

Алина Савинова
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Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич прокомментировал свое удаление в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады.

Дончич и канадец Диллон Брукс были удалены в четвертой четверти встречи за то, что совершили по два технических фола за время матча.

«Все знают, как я был разочарован. Игра за сборную вызывает море эмоций. Очень часто я не контролирую себя, и с этим у меня возникают проблемы. Один из судей сказал нашим ребятам: «Мы не собираемся фиксировать на нем фол, потому что он нападает на нас». Я думаю, что это несправедливо. Я знаю, что много жалуюсь, но я не думаю, что это справедливо. Они играли со мной, применяя грубую физическую силу, но если вы так говорите, это нечестно. С другой стороны, Диллон играл великолепно», — приводит Basket News слова Дончича.

В полуфинале чемпионата мира Канада встретится со сборной Сербии. В другой полуфинальной паре сыграют США и Германия. Оба матча пройдут 8 сентября. Финал турнира состоится 10 числа.

Источник: https://basketnews.com/news-194339-luka-doncic-reacts-to-his-ejection-slovenia-elimination-from-world-cup.html
Баскетбол
Сборная Словении по баскетболу
Лука Дончич
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