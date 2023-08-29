27 очков Гилджеса-Александера помогли Канаде победить Латвию на чемпионате мира
Сборная Канады победила Латвию в предварительном турнире чемпионата мира — 101:75.
У североамериканцев больше всех очков набрали Шэй Гилджес-Александер и Ар Джей Барретт — 27 и 22 очка. У европейцев самым результативным игроком стал Андрей Гразулис — 16 очков.
Канада набрала 6 очков в группе H и вместе с Латвией (5 очков) досрочно обеспечили себе путевку в групповой турнир чемпионата мира. Франция (4 очка) и Ливан (3 очка) сыграют в квалификации.
Литва (1-е место) и Черногория (2-е место) стали лидерами предварительного турнира группы D.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Группа H
Канада — Латвия — 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)
29 августа.
Группа D
Черногория — Литва — 71:91 (27:26, 13:22, 10:18, 21:25)
29 августа.
Группа E
Австралия — Япония — 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19)
29 августа.
Группа H
Ливан — Франция — 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27)
29 августа.