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Сегодня, 17:35

34 очка Дончича помогли Словении обыграть Грузию, США победили Грецию

Руслан Минаев
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Лука Дончич.
Фото Reuters

Сборная Словении обыграла Грузию в матче предварительного турнира чемпионата мира — 88:67.

В составе победителей больше всех очков набрал Лука Дончич — 34 очка, 10 подборов и 6 передач. У проигравших самым результативным игроком стал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.

Сборная США победила Грецию — 109:81.

У американцев 15 очков набрал Остин Ривс, став самым результативным игроком команды. У греков 17 очков на счету Георгиоса Папаянниса.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа C

Греция — США — 81:109 (19:23, 18:27, 19:29, 25:30)

28 августа.

Группа B

Пуэрто-Рико — Сербия — 77:94 (15:27, 12:30, 31:18, 19:19)

28 августа.

Группа F

Грузия — Словения — 67:88 (17:16, 16:29, 17:18, 17:25)

28 августа.

Сборная Греции по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу
Сборная США по баскетболу
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