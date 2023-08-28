34 очка Дончича помогли Словении обыграть Грузию, США победили Грецию
Сборная Словении обыграла Грузию в матче предварительного турнира чемпионата мира — 88:67.
В составе победителей больше всех очков набрал Лука Дончич — 34 очка, 10 подборов и 6 передач. У проигравших самым результативным игроком стал Сандро Мамукелашвили — 21 очко.
Сборная США победила Грецию — 109:81.
У американцев 15 очков набрал Остин Ривс, став самым результативным игроком команды. У греков 17 очков на счету Георгиоса Папаянниса.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Группа C
Греция — США — 81:109 (19:23, 18:27, 19:29, 25:30)
28 августа.
Группа B
Пуэрто-Рико — Сербия — 77:94 (15:27, 12:30, 31:18, 19:19)
28 августа.
Группа F
Грузия — Словения — 67:88 (17:16, 16:29, 17:18, 17:25)
28 августа.
Новости