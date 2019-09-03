Германия уступила Доминиканской Республике на чемпионате мира

Сборная Доминиканской Республики обыграла команду Германии (70:68) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира.

В составе победителей самым результативным стал Виктор Лиз — 17 очков. У немцев 20 очков набрал Деннис Шродер.

Доминиканские баскетболисты лидируют в группе G с четырьмя очками. У немцев два очка и третье место.

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Группа G

2-й тур

Германия — Доминиканская Республика — 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15)

3 сентября.