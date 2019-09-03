Германия уступила Доминиканской Республике на чемпионате мира
13:38
Сборная Доминиканской Республики обыграла команду Германии (70:68) в матче второго тура группового турнира чемпионата мира.
В составе победителей самым результативным стал Виктор Лиз — 17 очков. У немцев 20 очков набрал Деннис Шродер.
Доминиканские баскетболисты лидируют в группе G с четырьмя очками. У немцев два очка и третье место.
Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Чемпионат мира
Мужчины
Группа G
2-й тур
Германия — Доминиканская Республика — 68:70 (21:16, 18:21, 13:18, 16:15)
3 сентября.
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