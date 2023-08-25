Австралия и Италия одержали победы на чемпионате мира-2023

Сборная Австралии обыграла Финляндию в матче группы E предварительного турнира чемпионата мира-2023 — 98:72.

У австралийцев самым результативным игроком матча стал Пэтти Милс — 25 очков. У финнов больше всех набрал Лаури Маркканен — 19 очков.

Сборная Италии в группе A была сильнее Анголы — 81:67.

У европейцев больше всех набрал Симоне Фонтеккио — 19 очков. У африканцев — Чилде Дундау — 19 очков.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа А

Ангола — Италия — 67:81 (17:23, 23:20, 17:18, 10:20)

Группа E

Финляндия — Австралия — 72:98 (21:17, 19:28, 14:25, 18:28)

25 августа.