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Сегодня, 13:41

27 очков Вучевича помогли Черногории обыграть Мексику на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Сборная Черногории обыграла Мексику в предварительном турнире чемпионата мира-2023 — 91:71.

Самым результативным игроком встречи стал центровой европейской команды Никола Вучевич — 27 очков и 10 подборов.

В следующем матче группы D черногорцы встретятся с египтянами 27 августа. Мексика в этот же день сыграет с Литвой.

Баскетбол

Чемпионат мира. Мужчины

Группа D

Мексика — Черногория — 71:91 (19:19, 20:29, 19:20, 13:23)

25 августа.

Сборная Черногории по баскетболу
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