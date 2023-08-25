27 очков Вучевича помогли Черногории обыграть Мексику на чемпионате мира
Сборная Черногории обыграла Мексику в предварительном турнире чемпионата мира-2023 — 91:71.
Самым результативным игроком встречи стал центровой европейской команды Никола Вучевич — 27 очков и 10 подборов.
В следующем матче группы D черногорцы встретятся с египтянами 27 августа. Мексика в этот же день сыграет с Литвой.
Баскетбол
Чемпионат мира. Мужчины
Группа D
Мексика — Черногория — 71:91 (19:19, 20:29, 19:20, 13:23)
25 августа.
Новости
18 мая 2022 16:10
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